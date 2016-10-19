Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığı Enformasyon Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6746 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Bilim, Eğitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", 6747 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 6748 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", Erdoğan tarafından onaylandı ve yayımlanmak üzere Başbakanlıka gönderildi.
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