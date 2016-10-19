  1. "DEAŞ giderken Telafer hedef olabilir"

'Bige Kral'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boşnakları, maruz kaldıkları soykırıma rağmen mücadele için ayakta tutan bu büyük insanın hatırasını yaşatmak, her Müslümanın vazifesidir. Vefatının 13'üncü sene-i devriyesinde #Aliyaİzzetbegoviç'e Allah'tan rahmet diliyorum" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bige Kralı andı
, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı 'in ölüm yıldönümü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımlarda bulundu.

Bugünün İzzetbegoviç'in 13. ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Aliya'nın Bosnalı Müslümanların mücadelesine yaptığı liderlik, Avrupa'nın en önemli İslam toplumunun varlığını sürdürmesini sağlamıştır.

Boşnakları, maruz kaldıkları soykırıma rağmen mücadele için ayakta tutan bu büyük insanın hatırasını yaşatmak, her Müslümanın vazifesidir. Vefatının 13'üncü sene-i devriyesinde #Aliyaİzzetbegoviç'e Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba 19:12
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