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CHP'li mut Tanal öz abisini aşağıladı

Abisi 'ye üye olan CHP'li mut Tanal onu 'okur yazar olmaması' üzerinden aşağılamaya kalktı. Bununla yetinmeyen Tanal öz abisinden "Bahsedilen kişi" olarak söz ederken "Haber değeri yok" ifadelerini kullandı

CHPli Mahmut Tanal öz abisini aşağıladı

CHP'li mut Tanal'ın abisi Mehmet Hanifi Tanal Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bugün 'ye üyelik için başvuru yaptı. Başvurusu Genel Merkez tarafından inceledikten sonra partiye kabul edilen ve resmen üye olan Tanal hakkında CHP'li kardeşi yakışıksız ifadeler kullandı.

FETÖ'YE KALKAN, AĞABEYE DÜŞMAN!
FETÖ'nün kapatılan ve kayyum atanan kuruluşlarının önünde adeta kalkan olan Mahmut Tanal'ın kendi öz ne karşı merhamet ve saygıdan yoksun bir tavır sergileyen Tanal abisinin AK Parti'ye üye olmasıyla ilgili olarak okur yazarlık üzerinden hakaret etti.

"OKUR YAZAR DEĞİL, HABER DEĞERİ YOK!"
Abisinden "bahsedilen" sıfatı ile söz eden CHP'li Mahmut Tanal, "O konuda bilgim yok. Bahsedilen ağabeyim, okur yazar değil. Yani onun haber değeri ne kadar var, ben onu bilemem" ifadelerini kullandı.

VEKİL OLDUĞUNDAN BERİ GÖRÜŞMEMİŞ!
Hanifi Tanal üye olmadan önce yaptığı açıklamada kardeşi Mahmut'un CHP Milletvekili olduktan sonra kendisiyle hiç görüşmediğini belirtti.

Kaynak: Sabah.com.tr
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba 18:17
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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narat2 narat2 // İSTANBUL

Milletvekili oldu KARDESİNİ UNUTMUŞ, Bu adamın yanlışlık ile BAKAN vs olduğunu bir düşünün. Rabbim ona boşuna ÖMÜR BOYU MUHALEFET ve her gün pervaneden daha fazla dönme şansını boşuna vermemiş

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evet0
hayır0
cevapla 19.10.2016 18:54
halk halk

insanlar ne kadar kendini rezil ediyor cikar icin yalakalik yapanlar ailesini satanlar arkadan vuranlar sonuc da ne fark eder baska parti yada takimi tutmasini insanlari satmak mi gerek

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.10.2016 18:54
m&#252;nafık münafık

Hanginiz cahil acaba, sosyal demokrat geçinen fetöcü mü, yok sa saf temiz köylü mü?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.10.2016 18:30
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