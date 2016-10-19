CHP'li Mahmut Tanal'ın abisi Mehmet Hanifi Tanal Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bugün Ak Parti'ye üyelik için başvuru yaptı. Başvurusu Genel Merkez tarafından inceledikten sonra partiye kabul edilen ve resmen üye olan Tanal hakkında CHP'li kardeşi yakışıksız ifadeler kullandı.

FETÖ'YE KALKAN, AĞABEYE DÜŞMAN!

FETÖ'nün kapatılan ve kayyum atanan kuruluşlarının önünde adeta kalkan olan Mahmut Tanal'ın kendi öz ağabeyine karşı merhamet ve saygıdan yoksun bir tavır sergileyen Tanal abisinin AK Parti'ye üye olmasıyla ilgili olarak okur yazarlık üzerinden hakaret etti.

"OKUR YAZAR DEĞİL, HABER DEĞERİ YOK!"

Abisinden "bahsedilen" sıfatı ile söz eden CHP'li Mahmut Tanal, "O konuda bilgim yok. Bahsedilen ağabeyim, okur yazar değil. Yani onun haber değeri ne kadar var, ben onu bilemem" ifadelerini kullandı.

VEKİL OLDUĞUNDAN BERİ GÖRÜŞMEMİŞ!

Hanifi Tanal üye olmadan önce yaptığı açıklamada kardeşi Mahmut'un CHP Milletvekili olduktan sonra kendisiyle hiç görüşmediğini belirtti.





Kaynak: Sabah.com.tr