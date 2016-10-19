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’çu yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında uygulamasını kullandığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski yakalandı.

‘Bylock’çu emniyet müdürü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan firari eski yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ""u kullandığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Bulduk, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te sokakta .

Eski İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan ve meslekten çıkarılan Bulduk, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba 20:35
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