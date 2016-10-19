‘Bylock’çu emniyet müdürü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan firari eski emniyet müdürü Özcan Bulduk yakalandı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Bulduk, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te sokakta gözaltına alındı.
Eski İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan ve meslekten çıkarılan Bulduk, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.