Boşanan bir çift, ölen çocuklarının mezar yeri konusunda kavga edince olaya savcı müdahale etti. Acı olay, Adana'da meydana geldi. Anne-babası 8 yıl önce boşanan 11 yaşındaki Berkay'ın velayeti babası Yusuf Duysak'ta idi. Küçük çocuk geçen Cumartesi günü annesi Rahime Sarıkaya'nın evine gitti. İddiaya göre, ormanlık alanda gezen Berkay Duysak, yangın söndürme havuzuna düşerek hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Otopsisi tamamlandıktan sonra Yusuf Duysak, cenazeyi İmamoğluİlçesi'nde, 8 yıl önce boşandığı eşi Rahime Sarıkaya ise Aladağ'da toprağa vermek istedi. Adli TıpKurumu önünde 2 aile arasında mezarlık yeri konusunda çıkan kavga alevlendi.
SAVCI BELİRLEDİ
Polisin müdahale ettiği kavga büyümeden önlendi. Cumhuriyet Savcısı ise tarafları yatıştırmak için araya girdi. Ancak Baba Duysak cenazenin İmamoğlu'na, anne Sarıkaya da Aladağ'a defnedilmesi konusunda ısrar etti. Taraflarla görüşen Cumhuriyet Savcısı, aileye cenazenin tarafsız bir mezarlıkta toprağa verilmesini önererek, "Eğer bunu da kabul etmezve cenazeyi alamazsanız,yasal sürenin sonundakimsesizler mezarlığındatoprağa verilir" dedi. Taraflar da öneriyi kabul etti. Ancak cenaze aracının morgdan çıkışı sırasında taraflar yine birbirine girdi. Anne ve baba da cenaze aracının önüne kapanıp, çıkış yapmasını engellemek istedi. Polisin müdahalesisonucu morgda 2 günbekletilen minik Berkay'ıncenazesi, götürüldüğüBuruk Mezarlığı'nda, ikiaile arasındaki gerginliğingölgesindetoprağa verildi.
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