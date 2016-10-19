  1. Karanlık dava!
  2. Yanlış denklem

Buruk acı

Berkay, havuza düşerek can verdi. Boşanan ise mezarlık yeri konusunda birbirine girdi. Savcı, çocuğun tarafsız bir yere gömülmesini önerdi. Bunun üzerine cenaze Buruk Mezarlığı’na defnedildi

Buruk acı
Boşanan bir çift, ölen çocuklarının mezar yeri konusunda edince olaya savcı müdahale etti. Acı olay, Adana'da meydana geldi. sı 8 yıl önce boşanan 11 yaşındaki Berkay'ın velayeti babası Yusuf Duysak'ta idi. Küçük çocuk geçen Cumartesi günü annesi Rahime Sarıkaya'nın evine gitti. İddiaya göre, ormanlık alanda gezen Berkay Duysak, yangın söndürme havuzuna düşerek hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Otopsisi tamamlandıktan sonra Yusuf Duysak, cenazeyi İmamoğlu İlçesi'nde, 8 yıl önce boşandığı eşi Rahime Sarıkaya ise Aladağ'da toprağa vermek istedi. Adli Tıp Kurumu önünde 2 aile arasında mezarlık yeri konusunda çıkan kavga alevlendi.

SAVCI BELİRLEDİ
Polisin müdahale ettiği kavga büyümeden önlendi. Cumhuriyet Savcısı ise tarafları yatıştırmak için araya girdi. Ancak Baba Duysak cenazenin İmamoğlu'na, anne Sarıkaya da Aladağ'a defnedilmesi konusunda ısrar etti. Taraflarla görüşen Cumhuriyet Savcısı, aileye cenazenin tarafsız bir mezarlıkta toprağa verilmesini önererek, "Eğer bunu da kabul etmez ve cenazeyi alamazsanız, yasal sürenin sonunda kimsesizler mezarlığında toprağa verilir" dedi. Taraflar da öneriyi kabul etti. Ancak cenaze aracının morgdan çıkışı sırasında taraflar yine birbirine girdi. Anne ve baba da cenaze aracının önüne kapanıp, çıkış yapmasını engellemek istedi. Polisin müdahalesi sonucu morgda 2 gün bekletilen minik Berkay'ın cenazesi, götürüldüğü Buruk Mezarlığı'nda, iki aile arasındaki gerginliğin gölgesinde toprağa verildi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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