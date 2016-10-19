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Böbrek tası

Böbrek tası
Mersin'de TIR şoförü Barış Tunç (34), ağrı, ateş ve halsizlik şikayetiyle Mersin Akademi Hastanesi'ne başvurdu. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Ali Kılıç, sol böbreğinde taş olduğu belirlenen Tunç'u acil a aldı. Yaklaşık 2.5 saat süren operasyon sonucu böbrekten iriliufaklı tam 250 parça taş çıkarıldı. Taşları bir tasta toplayan Dr. Kılıç, ilk defa bir hastadan bu kadar fazla taş çıkardığını söyledi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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