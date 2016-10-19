Ankara'da düzenlenen terör operasyonunda, canlı bomba eylemi yapacağı değerlendirilen DEAŞ üyesi bir terörist ölü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi bir teröristin Ankara'da canlı bomba eylemi gerçekleştireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi 47. Sokak'ta yüksek katlı bir binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.Ekipler, tespit edilen binanın 9. katındaki daireye, Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlileriyle operasyon yaptı.

Operasyonda, "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren terörist, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.







Söz konusu evde çalışma başlatan Bomba İmha ve İnceleme ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ekipleri, canlı bomba eyleminde kullanılacağı değerlendirilen çok sayıda patlayıcı madde buldu.Patlayıcıların bir bölümü, patlama riskine karşı evden çıkarılarak Eryaman'da boş bir arazide imha edildi.

TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Operasyonda ölü ele geçirilen DEAŞ üyesi teröristin kimliği tespit edildi.Bu teröristin, 1992 Adana doğumlu Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ahmet B. olduğu öğrenildi.





"CANLI BOMBA EYLEMİ YAPACAĞI HAKKINDA CİDDİ BULGULARA ULAŞILDI"

Olayın ardından bölgeye gelen Ankara Valisi Ercan Topaca ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, operasyon hakkında bilgi aldı.Topaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 03.00 civarında başlayan operasyonda, teröristin ölü ele geçirildiğini söyledi.

Teröristin bulunduğu binanın tespitine ilişkin bilgileri paylaşan Topaca, "Şüpheli, Anıtkabir ve eski Meclis civarında 3 defa kamera kayıtlarında görüldükten sonra yapılan tespitlerde DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları itibarıyla şüpheli görüldüğü için takibe alındı." dedi.Söz konusu evde yapılan aramalarda, teröristin canlı bomba eylemi yapacağı hakkında ciddi bulgulara ulaşıldığını vurgulayan Topaca, şöyle devam etti:

"İçeride yapılan aramalarda iki adet dinamit lokumu, 7 kilogram civarında amonyum nitrat, TNTP tipi dediğimiz iki patlayıcı ki bu çok güçlü bir patlayıcıdır, ateşleme düzeneği, ayrıca mahiyeti tam olarak tespit edilemeyen toz TNT dediğimiz madde, iki kilogram somun ele geçirildi. Bu (somun), patlama olduğu zaman şarapnel etkisi yapan küçük metal parçacıklardır ki bunun 400 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, patladığı zamana insanlara kurşun gibi saplanan metal parçalarıdır."





Vali Topaca, ev ile ilgili araştırmalar da yapıldığını aktardı.

Evin kiralık olduğunun anlaşıldığını ancak kim tarafından nasıl kiralandığı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getiren Topaca, "Şu an verdiğimiz bilgiler de çok teyit edilmiş bilgiler değil. Sadece ele geçirilen malzemeler, bu kişinin canlı bomba eylemi yapmayı planladığını gösteriyor ki bizim de endişe ettiğimiz önümüzdeki günlerde gerek 29 Ekim törenlerinde gerekse diğer vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kalabalık mekanlarda bu eylemin yapılabileceği yönünde tahminlerimiz var." diye konuştu.

"ÇALIŞMA, TAKİP VE OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Topaca, terörist hakkında kısa sürede yapılan araştırmalardan yola çıkarak, bu kişinin Anıtkabir civarında şüpheli hareketlerinden dolayı terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı dolayısıyla canlı bomba eylemi planladığının düşünüldüğünü anlattı.

Teröristin Anıtkabir ve eski Meclis civarında keşif yapmasından, 29 Ekim veya 10 Kasım törenleri ya da halkın yoğun bulunduğu yerlerde terör saldırısı hedeflendiğini tahmin ettiklerine değinen Topaca, "Dolayısıyla hedefin kalabalık insan toplulukları olduğu şüphesiz. Onun için Anıtkabir'in orası olur, eski Meclis olur, şu andaki bilgiler itibarıyla somut bir yer söylemek mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Topaca, bu başarılı operasyondan dolayı polise teşekkür etti.

Özellikle operasyonu düzenleyen özel harekat timlerine, planlayan ve yöneten emniyet kadrosuna teşekkür eden Topaca, "İnşallah bu tür eylem planlayanlara karşı bundan sonra da başarılı operasyonların devam etmesini diliyorum. Neticede kamu düzeni güvenliği, vatandaşımızın emniyetini sağlamak devletimizin en temel görevidir. Bu anlamda çalışmalarımız, takiplerimiz ve operasyonlarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.





"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ YASAĞI 29 EKİM VE 10 KASIM'I KAPSAMIYOR"

Ankara Valiliğinin toplantı ve gösteri yürüyüşlerine getirdiği yasağa ilişkin soruyu yanıtlayan Topaca, bunun temel amacının bu tip terör eylemlerini önlemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Topaca, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda sanki 29 Ekim veya devamında 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklandığı gibi bir algı da oluştu. Bu yasak kapsamına bu tür milli bayramlar ve Atatürk'ü anma ve 10 Kasım gibi günler dahil değildir. O etkinlikler yine yapılacaktır. Devlet olarak biz gerekli güvenlik tedbirlerini Allah'ın izniyle alacağız. O etkinliklerin de yasaklanması söz konusu değildir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan toplantılarla ilgilidir. Ancak yapılacak diğer toplantılar, bayram törenleri olsun, Atatürk'ü anma törenleri olsun veya kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak olan diğer törenler, bizim iznimiz dahilinde tedbir alınması için Valiliğe bildirilecek, tedbirler alındıktan sonra onlar yapılacaktır. Vatandaşlarımızın bu konuda bizi anlayışla karşılayacağını umuyorum. Bu yasaklama kararı da bu çerçevede verilmiştir. Risk tamamıyla ortadan kalktığı takdirde de her zaman o yasaklar, alınan tedbirler değiştirilebilir, yumuşatılabilir ve kaldırılabilir, bunlar mümkündür."