Açıköğretim sınavlarında büyük değişiklik!

AÖF yeni değerlendirme sistemine göre çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi kabul edildi. Ayrıca Açıköğretim fakültelerinde yüz yüze derslerin 22 Ekim'de başlayacağı bildirildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibarenAnadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Anadolu Üniversitesi gerek temel öğrenme materyali olan kitaplarda gerekse destek materyali olarak https://ekampus.anadolu.edu.tr içinde yer alan kaynaklarda sürekli güncelleme yapmaktadır.

Bu anlamda gelişen teknolojinin sunduğu bütün imkânlar seferber edilerek Türkiye'nin en büyük e-öğrenme platformu siz öğrencilerimiz için hizmet vermektedir. Öğrenci başarısının artırılması için sürdürülebilir projeler geliştirilmeye devam edecektir.

Öğrencilerimizin Açıköğretim bürolarından teslim aldıkları güncellenmiş kitaplar ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi dışında herhangi bir kaynaktan yararlanmamalarını önemle hatırlatırız. Kurum dışı kaynakların güncel olmayacağı ve mağduriyetlere neden olacağının bilinmesi gerekmektedir.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİNDE YÜZ YÜZE DERSLER 22 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nde işletme ve iktisat fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler için öğrenilmesinde güçlük çekilen bazı derslere yönelik yüz yüze derslerin 22 Ekim'de başlayacağı bildirildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tüm illerde ve Alanya, Bandırma, Biga, Çorlu, Elbistan, Fethiye, İnegöl, İskenderun ve Polatlı olmak üzere 9 ilçedeki merkezlerde gerçekleştirilecek yüz yüze derslere katılan öğrencilerden ücret talep edilmeyecek.

Ayrıca öğrenciler, ders aldıkları üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi birtakım olanaklarından da faydalanabilecek. Öğrenciler, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini, bulundukları merkezdeki açıköğretim büroları ile Anadolu Üniversitesinin internet sitesinden öğrenebilecek. Yüz yüze derslerin güz dönemi 13 Ocak 2017'de sona erecek.