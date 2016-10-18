Zehirli son!

Balıkesir'de önceki gün 18 yaşındaki S.B. uyuşturucu hap aldı. Bir süre sonra fenalaşan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Muhsin B.'nin oğlu olan S.B.'nin cenazesi Börülceköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ve savcılık gencin ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Burhaniye'de geçtiğimiz Ağustos ayında iki genç daha uyuşturucudan hayatını kaybetmişti.