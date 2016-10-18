Yerli-milli Dabık

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 55 gün geride kalırken, Dabık'ın yanı sıra DEAŞ'in elindeki 8 yerleşim yeri de Mehmetçiğin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından ele geçirildi. Mare'nin doğusunda yer alanSuran, İhtimalat, Tulaylin, Havar EnNahr, Asanbul, Rasm Al Ward, Salihiye veHamidiye'de kontrol tamamen sağlanmışoldu. DEAŞ'dan arındırılan yerleşim yerlerinde ise mayın ve el yapımı patlayıcılardan oluşan tuzakların temizlendiği ifade edildi. Dabık'ınve etrafındaki 8 yerleşim yerinin terördentemizlenmesiyle birlikte, DEAŞ'ın Kilisbaşta olmak üzere Türk topraklarına yönelikKatyuşa füzesi tehdidi de engellenmiş oldu. Aynı zamanda Kilis ile Karkamış arasındaki hudut güvenliği de büyük ölçüde sağlandı. Bu arada Dabık'a tamamen hakim olan ÖSO askerleri, kentin pek çok noktasına Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan posterleri astı.
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