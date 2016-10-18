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Yerli-milli

, DEAŞ’tan arındırıldı. Böylece Kilis, Katyuşa füzelerinin menzilinden çıktı. ise kentin her yerine Türk bayrağı ve Erdoğan posterleri astı...

Yerli-milli Dabık
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 55 gün geride kalırken, 'ın yanı sıra DEAŞ'in elindeki 8 yerleşim yeri de Mehmetçiğin desteklediği Özgür Suriye Ordusu () tarafından ele geçirildi. Mare'nin doğusunda yer alan Suran, İhtimalat, Tulaylin, Havar En Nahr, Asanbul, Rasm Al Ward, Salihiye ve Hamidiye'de kontrol tamamen sağlanmış oldu. DEAŞ'dan arındırılan yerleşim yerlerinde ise mayın ve el yapımı patlayıcılardan oluşan tuzakların temizlendiği ifade edildi. Dabık'ın ve etrafındaki 8 yerleşim yerinin terörden temizlenmesiyle birlikte, DEAŞ'ın Kilis başta olmak üzere Türk topraklarına yönelik Katyuşa füzesi tehdidi de engellenmiş oldu. Aynı zamanda Kilis ile Karkamış arasındaki hudut güvenliği de büyük ölçüde sağlandı. Bu arada Dabık'a tamamen hakim olan ÖSO askerleri, kentin pek çok noktasına Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan posterleri astı.
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