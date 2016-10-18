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Yerli Jason

Otomobil tamircisi İsmail Yıldırım, ünlü aktör ’a olan benzerliğiyle herkesi şaşırttı. “En büyük hayalim onun kardeşi rolünde aynı filmde oynamak” dedi.

Yerli Jason
Antalya'da yaşayan İsmail Yıldırım (37), ünlü Hollywood yıldızı Jason Statham'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ağabeyi ile otomobil tamirciliği yapan Yıldırım, çevresindekiler tarafından 'Yerli Jason' olarak çağırılıyor. Turistler ise ilk bakışta yıldız oyuncu sandıkları Yıldırım'a yakın ilgi gösteriyor. Tatilciler, gerçeği öğrendikten sonra bile Yıldırım ile fotoğraf çektiriyor. Statham'a benzerliğini yaklaşık 10 yıl önce arkadaşlarının söylemesiyle fark ettiğini belirten Yıldırım, "Bundan gerçekten kaçamadım ve benzerliği kullanarak hayalim olan oyunculuk için çalışmaya başladım. Oyuncu olma hayalimin peşinden koşuyorum" dedi. Filmlerde oynama hayali kurduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti: "Tamircilikten arta kalan zamanlarımda vücut geliştirme, dövüş ve koşu sporları yapıyorum. Açıköğretimde okuyorum ve güzel sanatlar fakültesi oyunculuk bölümünde eğitim almak istiyorum. Statham ile olan benzerliğimi ön plana çıkartarak kendi tarzımda oyuncu olmak istiyorum. En büyük hayalim onun kardeşi rolünde aynı filmde oynamak."


Taşıyıcı filmiyle ün kazanan Jason Statham, uzun süredir Rosie Huntington ile aşk yaşıyor.
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