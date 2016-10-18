Ümit Dündar, darbe girişimi gecesini anlattı

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'yü araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Orgeneral Dündar, darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hiçbir şekilde görüşmediğini bildirdi.
"BENİ BAHÇELİ'YE SORUN DEMEDİM"
Ümit Dündar daha önce çıkan haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği iddia edilen 'Sayın Cumhurbaşkanım ben sizi korurum, İstanbul'a gelin' ve 'Beni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sorun' şeklinde bir konuşma yapmadığını bildirdi. Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 16 Temmuz sabahı havalimanına giderek bilgi verdiğini kaydetti.
Öte yandan Ümit Dündar "Şu anda bir darbe riski olmadığını değerlendiriyorum" dedi
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