İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesininTürkiye Avrupa Birliği (AB) üyesi olmadan önce birlikten ayrılması şartıyla Türkiye'nin üyeliğinin tutkulu bir destekçisi olduğunu söyledi.

Johnson, İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarasında dış politikaya ilişkin soruları yanıtladı.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİN TUTKULU BİR DESTEKÇİSİYİM

Ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi (SNP) milletvekili ve partinin eski genel başkanı Alex Salmond oturumda Johnson'a, "Brexit sonucu almak amacıyla mı Türkiye'nin AB üyeliği için kampanya yürüttünüz? YoksaTürkiye'nin AB üyeliğini desteklemek için mi Brexit yanlısı kampanya yürüttünüz?" sorusunu yöneltti.

Johnson soruya, "Türkiye'nin AB üyeliğinin tutkulu bir destekçisiyim. Türkler de bunu istiyor, gerçi bugünlerde bazen fikirlerini değiştiriyorlar gibi oluyorlar. Birleşik Krallık'ın o günden önce AB'den ayrılması şartıyla." yanıtını verdi.

"RUSSİA TODAY KARARI, BAĞIMSIZ BİR KARAR"

Suriye krizi ve Rusya'ya yönelik sorulara da yanıt veren Johnson, İngiliz hükümetinin, Suriye krizindeki tutumu nedeniyle Rusya'ya baskısını sürdürmesi gerektiğini kaydederek son 11 ayda Rusya'nın bombalamaları sonucu 3 bin 189 sivilin hayatını kaybettiğini, bunların 763'ünün çocuk olduğunu vurguladı.

Halep halkına acı çektirenin Suriye rejimi ve destekçisi Rusya olduğunu söyleyen Johnson, "Dolayısıyla sadece Rusya'ya yönelik değil ama Putin'in ortaklarına yönelik de yaptırımlarımızı sürdürmeliyiz." dedi.

Rusya'ya baskının sadece yaptırımlarla değil, Uluslararası Ceza Mahkemesi aracılığıyla da sürdürülmesi gerektiğini dile getiren İngiliz Bakan, Rusya'nın Suriye'de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması için Esed rejimine baskı yapmasını istediklerini kaydetti. Johnson, "Esed rejimi ve kukla oynatıcılarına ekonomik ve diplomatik olarak, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi aracılığıyla baskımızı sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Johnson'a İngiliz bankası Natwest'in, Rus televizyon kanalı Russia Today'in (RT) hesaplarını kapatması da soruldu. İngiliz Bakan, bunun İngiliz hükümetinden bağımsız verilmiş bir karar olduğunu vurguladı.

DUNCAN ANKARA'YA GİDİYOR

Bu arada oturumda İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, bugün Ankara'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Duncan, "Türk hükümeti 15 Temmuz darbe girişimini erken bir şekilde kınamamızı takdir ettiğini iletti. Göç, terörle mücadele ve diğer konularda Türk hükümetiyle çok yakından çalışıyoruz. Ankara'ya ikinci ziyaretimi bugün yapacağım." dedi.

Alan Duncan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Avrupa'dan Türkiye'yi ziyaret eden ilk yetkili olmuştu.