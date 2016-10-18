Peşmerge önde görevini yapıyor

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Musul harekatı ile ilgili son durumu açıkladı: Başika'da eğitilen 3 bin kişi de Peşmerge ile birlikte operasyona katılıyor. Haşdi Şabi grubu operasyonda değil. Peşmerge önde olduğu için Irak ordusu da beklemede. Operasyon şu ana kadar Türkiye'nin genel çerçevesine uygun devam ediyor. B ve C planımız var ama bunu ortalık yerde konuşacak değiliz. Başika'daki askerimizin orada bulunmasından Türkiye asla vazgeçmeyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.