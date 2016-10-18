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'teki toplantısına de katılacak

'un geleceği için 'da düzenlenecek toplantıya de katılacak.

Türkiye kritik toplantıya davet edildi!

Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, ülkesinin 'un geleceği ile ilgili 'te perşembe günü bakanlar seviyesinde uluslararası bir toplantı düzenleyeceğini söyledi.

Diplomasi muhabirleri ile yaptığı toplantıda konuşan Ayrault, ''Uluslararası koalisyonun operasyonunun ardından Musul'un siyasi geleceğini hazırlamak üzere Paris'te perşembe günü bakanlar seviyesinde uluslararası toplantı düzenleyeceğiz.'' dedi.

TÜRKİYE DAHİL 20 ÜLKE KATILACAK...
Ayrault, toplantıya aralarında ABD, , AB ve Körfez bölgesinden olmak üzere yaklaşık 20 ülkenin katılacağını bildirdi.

lı mevkidaşı İbrahim Caferi ile birlikte bu toplantıya başkanlık yapacağını kaydeden Ayrault, ''Askeri operasyondan sonraki günler için Musul'un istikrarının hazırlanmasına katkı vermek gerekir.'' ifadesini kullandı.

Fransız bakan, İran'ın bu toplantıya davet edilmediğini belirtti.

''Savaşı kazanmak gerek ancak barışı da kazanmamıza imkan sağlayacak yollara da bakmamız gerekir.'' diyen Ayrault, şu anda önceliklerinin Musul'da ve civarındaki köylerde sivil halkın korunması, onlara insani yardımın ulaştırılması olduğunu söyledi. Ayrault, Irak yönetiminin ayrıca Musul ve bölgesinde bir istikrar planını hazırlaması gerektiğini vurgulayarak Musul'dan kovulacak DEAŞ teröristlerinin Suriye'ye kaçmasının ise yine diğer bir endişe kaynağı olduğu uyarısında bulundu.

Musul'daki uluslararası koalisyona destek veren ülkelerin savunma bakanları da 25 Ekim'de yine Paris'te bir araya gelecek.
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  • 18 Ekim 2016, Salı 16:24
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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vardar vardar

ABD nin beyaz adamları...batı avrupa....ingilizler en başta...ve YAHUDİ ZENGİNLER....DÜNYANIN BAŞININ BELASIDIR...!!!ÖZELLİKLE ORTADOĞUNUN...!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.10.2016 17:37
vardar vardar

İSLAM ORDUSU nu DERHAL KURUNUZ....ARABİSTAN....UYANIK OL....bölecekler seni...!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.10.2016 17:36
UzakSes UzakSes

Fransa`nin ve öbür Avrupa_ABD-Katillenerinin Musul`da ne isleri var? Bunlar Barbarlar-Toplulugunu temsil ediyorlar!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.10.2016 17:30
KADIR KADIR

BOYLE HIZAYA GELECEKLER İŞTE.. DAHA TURKIYE ONUNDE EGILECEĞINIZ GUNLER VAR BEKLEYIN SEREFSIZLER !!

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 18.10.2016 16:35
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