Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, ülkesinin Musul'un geleceği ile ilgili Paris'te perşembe günü bakanlar seviyesinde uluslararası bir toplantı düzenleyeceğini söyledi.

Diplomasi muhabirleri ile yaptığı toplantıda konuşan Ayrault, ''Uluslararası koalisyonun operasyonunun ardından Musul'un siyasi geleceğini hazırlamak üzere Paris'te perşembe günü bakanlar seviyesinde uluslararası toplantı düzenleyeceğiz.'' dedi.



TÜRKİYE DAHİL 20 ÜLKE KATILACAK...

Ayrault, toplantıya aralarında ABD, Türkiye, AB ve Körfez bölgesinden olmak üzere yaklaşık 20 ülkenin katılacağını bildirdi.

Iraklı mevkidaşı İbrahim Caferi ile birlikte bu toplantıya başkanlık yapacağını kaydeden Ayrault, ''Askeri operasyondan sonraki günler için Musul'un istikrarının hazırlanmasına katkı vermek gerekir.'' ifadesini kullandı.

Fransız bakan, İran'ın bu toplantıya davet edilmediğini belirtti.

''Savaşı kazanmak gerek ancak barışı da kazanmamıza imkan sağlayacak yollara da bakmamız gerekir.'' diyen Ayrault, şu anda önceliklerinin Musul'da ve civarındaki köylerde sivil halkın korunması, onlara insani yardımın ulaştırılması olduğunu söyledi. Ayrault, Irak yönetiminin ayrıca Musul ve bölgesinde bir istikrar planını hazırlaması gerektiğini vurgulayarak Musul'dan kovulacak DEAŞ teröristlerinin Suriye'ye kaçmasının ise yine diğer bir endişe kaynağı olduğu uyarısında bulundu.

Musul'daki uluslararası koalisyona destek veren ülkelerin savunma bakanları da 25 Ekim'de yine Paris'te bir araya gelecek.