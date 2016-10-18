Organize tuzak

İstanbul Sarıyer'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı! Azerbaycan'ın en önemli hazır giyim markalarından birinin sahibi olan işadamı Mustafa T.'yi 3 gün önce eski çalışanı Azerbaycan uyruklu Latifa M., aradı. Telefon konuşmasının ardından ikili iş görüşmesi için randevulaştı. Bunun üzerine Mustafa T., yanındaki asistanı ile birlikte eski çalışanının Sarıyer'de kendisine verdiği adresteki evine gitti. İddialara göre burada 2 gaspçı da peşlerinden eve girdi. İşadamını ve asistanını rehin aldı. Ardından Mustafa T.'yi başka bir odaya götürüp darp etmeye başladı. Kayıplara ka rıştılar Tuzağa düşürülen işadamının Sarıyer'deki evde uygunsuz görüntülerini de çeken zanlılar, Mustafa T.'yi "Polise gitme. Seni Azerbaycan'da rezil ederiz. Bize 3 milyon lira vereceksin" diye tehdit etti. Daha sonra işadamının üzerindeki 10 bin dolar nakit parayı ve arabasını aldı. Fidyeci gaspçılar bir gün boyunca işkence ettikleri Mustafa T.'yi bir hastanenin önünde araçtan attı. Ardından kayıplara karıştı. Burada hastane çalışanları tarafından fark edilen işadamı hemen tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri Mustafa T.'nin durumunun iyi olduğunu belirtti. Öte yandan polis ekipleri, araçla kaçan fidyecilerin peşine düştü. Polis, dün akşam iki kişiyi Güngören'de gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yetkililer olayla ilgili iki kadının daha yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Emir SOMER