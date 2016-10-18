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Mutluluğun resmi

Mutluluğun resmi
Yıllar önce tatil için eşiyle birlikte İzmir'e gelen 31 yaşındaki Joel Hildebrand, Türkiye'ye hayran kaldı. Hildebrand "Bir gün burada yaşayacağım" dediği İzmir Menemen'e yerleşti. Biri evlatlık 4 çocuğu olan çiftin Türkiye'de bir oğlu oldu. Hildebrand oğluna Levent adını koydu. Amerika'da da çömlek yapan Hildebrand'ın hayatı ise çömlek ustası Bilal Deniz'le bir araba tamircisinde tanışması ile değişti. Deniz'in atölyesinde çömlek yapımında daha önce duymadığı pek çok tekniği öğrenen genç adam artık usta oldu. Yaptığı çömlekleri yaz aylarında Amerika'daki dükkanında satmaya başladı. 5 çocuk babası Hildebrand, "8 sene önce de buraya yerleştik. Buradaki insanlar ailem gibi oldu. Türkler lar'dan daha sıcak" diye konuştu.
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