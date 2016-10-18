Mutluluğun resmi

Yıllar önce tatil için eşiyle birlikte İzmir'e gelen 31 yaşındaki Joel Hildebrand, Türkiye'ye hayran kaldı. Hildebrand "Bir gün burada yaşayacağım" dediği İzmir Menemen'e yerleşti. Biri evlatlık 4 çocuğu olan çiftin Türkiye'de bir oğlu oldu. Hildebrand oğluna Levent adını koydu. Amerika'da da çömlek yapan Hildebrand'ın hayatı ise çömlek ustası Bilal Deniz'le bir araba tamircisinde tanışması ile değişti. Deniz'inatölyesinde çömlek yapımında dahaönce duymadığı pek çok tekniğiöğrenen genç adam artık usta oldu.Yaptığı çömlekleri yaz aylarındaAmerika'daki dükkanında satmayabaşladı. 5 çocuk babası Hildebrand,"8 sene önce de buraya yerleştik. Buradaki insanlar ailem gibi oldu. Türkler Amerikalılar'dan daha sıcak" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.