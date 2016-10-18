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  2. Güvenlik güçlerinin yükü 'siper'le hafifleyecek

' için koalisyonla mutabakat sağlandı'

, Türk savaş uçaklarının, u kurtarma operasyonunda, prensip olarak koalisyon güçleri içinde yer almasında mutabakat olduğunu belirtti.

Türkiye Musul konusunda istediğini aldı

Başbakan Yıldırım, Mecliste 'u kurtarma operasyonuna ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Grup konuşmanızdaki ifadelerinizden şu an uçaklarımız operasyonun içindeymiş gibi anlaşıldı." demesi üzerine Yıldırım, "İcap edince olacak zaten. Prensip olarak koalisyonun içinde olmasında mutabakat var." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Henüz yer almadı değil mi?" sorusu üzerine, "Oradaki operasyonların detayını bilmiyorum tabii ama önemli olan koalisyonun içinde olmak." karşılığını verdi.
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  • 18 Ekim 2016, Salı 14:36
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