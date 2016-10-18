Başbakan Yıldırım, Mecliste Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Grup konuşmanızdaki ifadelerinizden şu an uçaklarımız operasyonun içindeymiş gibi anlaşıldı." demesi üzerine Yıldırım, "İcap edince olacak zaten. Prensip olarak koalisyonun içinde olmasında mutabakat var." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Henüz yer almadı değil mi?" sorusu üzerine, "Oradaki operasyonların detayını bilmiyorum tabii ama önemli olan koalisyonun içinde olmak." karşılığını verdi.