İstihdam 294 bin arttı

Türkiye'de işsizlik oranı, Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puanartarak yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 354 bin kişi artarak 3 milyon 324 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; tarım dışı işsizlik 1 puanlık artışla yüzde 13 olarak belirlendi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.5 puanlık artışla yüzde19.8 olarak gerçekleşirken, bu oran 15-64 yaş grubunda 1 puanlık artışla yüzde 11 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı, Temmuz'da 294 bin kişi arttı ve 27 milyon 636 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 291 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 586 bin kişi arttı.
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