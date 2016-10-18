Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında "ByLock" programını kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 189 hakim ve savcıdan İstanbul'da görevli olan 30'u ile ilgili işlemler sürüyor. Bu kapsamda, gözaltına alınan hakim ve savcılardan alınan ifadeler doğrultusunda bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Yapılan incelemede, bir kısım hakim-savcılara ''Bylock'' programını yükleyen şahıs öğretmen çıktı. Savcılık öğretmen A.S.'nin izini Sivas'ta buldu. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürülüğüne getirilen öğretmen A.S.'nin kapatılan FEM dershanelerinde öğretmen olduğu, şahsın 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce İstanbul Başakşehir'deki evinden ayrıldığı ve herhangi bir adrese de taşınmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan öğretmen A.S'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Savcılık, alınan ifadeler doğrultusunda ''Bylock'' programının, 2014 yılı Ekim ayında yapılan HSYK seçimlerinde de kullanıldığını tespit etti. HSYK seçimleri öncesinde ''Bylock'' programının, FETÖ'deki ''abiler'' üzerinden, yine örgüt üyesi veya destekçisi bazı hakim ve savcılara yüklenildiği öğrenildi. Yine alınan ifadelerde, bazı hakim ve savcılardan bahsedilerek, örgütte yer alan hakim-savcıların bir kısmının açığa alındığı, bir kısmının ise halen görevde olduğu iddia edildi.

Bu arada soruşturma kapsamında ''FETÖ üyeliğinden'' tutuklanan ''Bylock'' programını kullanan hakim-savcı sayısı 21'e yükseldi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ve savcılığa örgüt ile ilgili bilgi veren 2 şüpheli savcı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, 3 hakim-savcıyı ise arama çalışmaları sürüyor. Aranan 3 hakimden birinin eylül ayında yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmişti. Daha önce de çeşitli rahatsızlıkları olduğu ve bir hakimin yeni bebeği olduğu gerekçesiyle toplam 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.