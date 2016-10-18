GATA’nın eski üyeleri Meclis’te

OHAL KHK'sıyla Sağlık Bakanlığı'na devredilen GATA'nın eski öğretim üyeleri Meclis'te CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'la basın toplantısı düzenledi. Baydar sivil ve askerin birlikte çalışacağı Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulması önerisinde bulundu. Baydar, bu üniversitenin, YÖK içinde sivil bir üniversite olarak kurulmasını, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile protokol yapılarak, kara, deniz, hava, jandarma genel komutanlığının ihtiyaç duyacağı tıp fakültesi öğrencisini, uzman doktoru, öğretim üyesini ve yardımcı personeli yetiştirmesini istedi.
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