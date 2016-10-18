Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Dost ve kardeş #Azerbaycan halkının ve @PresidentAZ Sayın Aliyev'in 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.





Öte yandan Erdoğan, 25. yıl dönümü mesajında, Azerbaycan kelimesini etiketleyip, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Twitter'daki hesabını ekledi.