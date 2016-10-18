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Erdoğan'dan 'a bağımsızlık günü mesajı

, 'ın bağımsızlığının 25. yıl dönümünü kutladı.

Erdoğandan Azerbaycana bağımsızlık günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Dost ve kardeş #Azerbaycan halkının ve @PresidentAZ Sayın Aliyev'in 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Erdoğan, 25. yıl dönümü mesajında, kelimesini etiketleyip, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Twitter'daki hesabını ekledi.
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  • 18 Ekim 2016, Salı 18:49
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