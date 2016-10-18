Başkanlık ve yeni anayasa

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Çankaya Köşkü'nde buluştu. Gündemdeki gelişmeleri görüşmek üzere Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Çankaya Köşkü'ne davet etti. Saat 13.30'da Köşk'e gelen Bahçeli'yi Başbakan Yıldırım kapıda karşıladı. İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Yıldırım ve Bahçeli, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmede gündemdeki bütün önemli meseleleri ele aldı.
MUSUL'U DA KONUŞTULAR
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ve Bahçeli, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan temizleme harekatını da ele aldı. Başbakan Yıldırım, Musul harekatına ilişkin son bilgileri Bahçeli'ye aktarırken, bu harekatta Türkiye'nin pozisyonu, alınan tedbirler ve bölgede oynanan oyunlara yönelik bilgi verdi. Başbakan Yıldırım ve Bahçeli arasında ele alınan en önemli konu ise anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi oldu. Bahçeli kısa süre önce de anayasa değişikliği ile ilgili teklifin AK Parti tarafından meclise getirilip bir an önce görüşülmesi gerektiğini açıklamıştı. Bahçeli bu konudaki görüşlerini de Başbakan Yıldırım'a aktardı.
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