Bahçeli'den Başkanlık referandumuna yeşil ışık!

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
"Önüne geleni kapan, ardına geleni tepen, işine geleni öven sütü ve soyu karmakarışık olanlar milletimizi anlayamayacaklardır. Türk deyince yüzü asılan, nefesi daralan, dili damağına yapışan batılın yedekçileri ölüm kusmak için yarış içine girmişlerdir. Bunlar zulmü egemen kılabilmek için, yaylım ateşinden vazgeçmemiştir. Terörizm bu çerçevede kullanıma gelmiştir. Zalimler terörle tükeneceğimizi sanıyorlar. Pes edeceğimizi, geri çekileceğimizi düşünüyorlar. Bu nedenle insani değerlerini tamamen aldırmış piyonlarla saldırıyorlar. Çok şükür bu aziz milletin şehitler tepesi boş değildir. Şehitler kervanına katılan evlatlarımız oldukça Türkiye sapasağlam duracaktır. Şehit haberleri hepimizi kahretmektedir. 9 kahramanımız geçen hafta şehit olmuştur. Terörizmle mücadele süreci ne kadar acı ve maliyetli olsa da dayanacağız, düşman kuşağını yaracağız; başka seçeneğimiz yoktur. Terörün panzehiri, birlik ve dayanışmanın canlı tutulmasıdır. Türk milletini bölme, Türk vatanını bölüşme hayali kuranların hevesi kursaklarında kalacaktır. Türk milleti aslından, neslinden, kökünden, kültüründen kopmayacak, koparma çabasında olanlara da asla göz açtırmayacaktır.
BAŞKANLIK SİSTEMİ
Sayın Cumhurbaşkanı fiili başkanlık yapmaktadır. Bu durumda ya vazgeçmeli ya da hukuki duruma sokulmalı. Anlamayan varsa anlatmaya hazırım. Millete sormanın hiçbir sakıncası yoktur. TBMM'ye gelirse sağlıklı bir netice çıkacağına inanıyorum"
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büyüksün sayın bahçeli
zamanındada yüz otuziki vekil varken başbakanlıgı vermek istediler sonra neoldu onuda ret edip vatandaşa gittin sonuç milletin elinle ters ggittin milliyetciligi ayaklar altına aldın diyenlere bir soru sordunuzmu bu nasıl milliyetcilik destek olanlarada mhpliye hoşgörülü bakın.
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