Bahçeli CHP'yi yerin dibine soktu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partililerine hitabında AK Parti'nin başkanlık sistemiyle ilgili ısrarının sürmesi takdirinde TBMM ve referandum yoluna gidilmesi gerektiğini söylediğini fakat CHPtarafından ağır hakaretler işittiğini anlattı.
MHP Lideri, "Komut almışçasına sırayla saldıranlardan öylesine sözler duyuldu ki şaşırmamak imkansızdır. 'Stepne', 'baston', 'kurtarıcı meleği' dediler. Bindiğimiz dalı kestirdiğimizi uydurdular. AK Parti'ye pas verdiğimizi dillerine doladılar" ifadesini kullanarak CHP'yi adeta bombaladı.
İŞTE O SÖZLERİ:
Biliyorsanız konuşun inansınlar, bilmiyorsanız susun da alayınızı adam sansınlar.
Ahmak ata binerse bey oldum sanırmış.
Şalgam aşa girerse yağ oldum sanırmış.
MHP'nin ne dediği bellidir. Hükümet sistemi üzerinde yapılan tehlikeli oyunlar, rejim krizine dönüşecektir. Ya fiili durum düzelsin, ya da fiili durum hukuki durum kazansın anayasa ihlalleri son bulsun. Biz ezelden ebede Hakkın yolunda, milletin yanındayız. Halkın partisi olduğunu söyleyen CHP niye celalleniyor.
HDP'nin aparatı, PKK'nin sim kartı olurken bir şey olmuyor da, biz bir teklifle gelince mi kıyamet kopuyor.
Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olurmuş. Demirin tavında dövüleceğini söylüyoruz.
Hukuksuzluğun bir devlet kaybına yol açabileceğini vurguluyoruz. CHP'li sözcülere ekran ve televizyonda saldırgan tutum takınanlara ne desek boş.
CHP ve yandaşları düğüne giderler zurna beğenmezler, hamama giderler kurna beğenmezler. Bunlar MHP'yi tanımıyorlar, bilmiyorlar. Bölücüler, kendilerine aydınlıkçı diyenler birbirlerini göre göre duya duya zifte bulanmıştır. CHP'nin bu tuzağa düşmesi siyasi geçmişine haksızlıktır.
İçleri çıpıt çarşısına dönenlerden öğrenecek bir şeyimiz yoktur.
Şartlar oluşursa aziz milletimize sorunların çözümü için müracaat etmekten vazgeçmeyiz.
Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.
Gerekirse zahmet çekeriz, çileye katlanırız. Türkiye'nin siyasi istikrarı için üzerimize düşeni yaparız. MHP mevcut sistemin revize edilmesinden yanadır.
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chp hdpnın safında yer alınca olay olmuyorda mhp ulkenın gelecegını ılgılendıren cok onemlı bır adım atıncamı olay oluyor keske chpde ulkenın gelecegı ıle ılgılı bu kararlarda daha yapıcı daha aktıf olabılseydı keske bu konular tartısılıp ortak karar alabılseydı oyle olmaz deyıp kestırıp atmakla olmuyor gelecekle ılgılı kararlar
bahçeli başbakan olacak adam inş o makamda görürüz
Helal sana isminin gerğini 15 temmuz sonrası fazlasıyla ispatladın.canı gönülden kutluyorum.
sayın bahceli zamanında size başbakanlık yap diye verdiler onuda ittin sonuç ne oldu geri dönüşü çok zor bir yol oldu milletin gazabı çok büyük olur bunları unutmaayın tcnin kuruluşundaki birligin devamından yanayız.
agzina diline saglik sayin devlet bahceli lafi iyi kondurmussun helal olsun
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