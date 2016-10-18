Avrupa’nın OHAL’i!

Türkiye, güvenlik güçlerini ve halkını hedef alan hainlere yönelik harekete geçti. Terör örgütleri PKK, DEAŞ veFETÖ'ye yönelik operasyonlarhem sınır içinde hem de sınırdışında yoğunlaştırıldı. Kanlobisiyle mücadele kapsamındada Olağanüstü Halk Kararı(OHAL) alındı. Avrupa ise üstüne vazife olmadığı halde Türkiye'nin güvenliği için aldığı bu haklı kararı eleştirmeye kalktı. Ancakkendisinihatırlamadı!
GazeteciHande Fırat,bir toplantıiçin Belçika'nınbaşkentiBrüksel'e gitti. Bu sırada kaldığı otelin lobisindeki askerlerin fotoğrafını çekti. Fotoğrafpaylaşım sitesiInstagram'danyayınladı. Söz konusu kare, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği Brüksel'deki OHAL durumunu gözler önüne serdi.
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