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Avrupa’nın OHAL’i!

Avrupa’nın OHAL’i!
Türkiye, güvenlik güçlerini ve halkını hedef alan hainlere yönelik harekete geçti. Terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar hem sınır içinde hem de sınır dışında yoğunlaştırıldı. Kan lobisiyle mücadele kapsamında da Olağanüstü Halk Kararı (OHAL) alındı. Avrupa ise üstüne vazife olmadığı halde Türkiye'nin güvenliği için aldığı bu haklı kararı eleştirmeye kalktı. Ancak kendisini hatırlamadı!



Gazeteci Hande Fırat, bir toplantı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Bu sırada kaldığı otelin lobisindeki askerlerin fotoğrafını çekti. Fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'dan yayınladı. Söz konusu kare, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği Brüksel'deki OHAL durumunu gözler önüne serdi.
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