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Ağa’lar şokta!

İş dünyasındaki başarıları kadar özel hayatıyla da gündemde olan Ali Ağaoğlu’nun kardeşi ’na ait ahşap villa çıkan yangın sonucu kül oldu

Ağa’lar şokta!
Avşa Adası'nda Hüseyin Ağaoğlu tarafından Norveç'ten getirilen ahşap malzemelerle yapılan villada dün yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ahşap villa küle döndü. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yangın sırasında Avşa Adası'nda bulunduğunu belirterek, şöyle dedi: "Ekiplerimiz kısa sürede müdahale etti. Ancak, bina Norveç'ten getirilen ahşap malzemelerden yapıldığı için kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemede elektrik kontağından çıktığı sanılıyor. Yazık oldu. Çok güzel bir yapı olmuştu."
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