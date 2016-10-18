Ağa’lar şokta!

Avşa Adası'nda Hüseyin Ağaoğlutarafından Norveç'ten getirilen ahşapmalzemelerle yapılan villada dün yangınçıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler tüm binayısardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ahşapvilla küle döndü. Marmara Adalar BelediyeBaşkanı Süleyman Aksoy, yangın sırasındaAvşa Adası'nda bulunduğunu belirterek, şöylededi: "Ekiplerimiz kısa sürede müdahaleetti. Ancak, bina Norveç'ten getirilen ahşapmalzemelerden yapıldığı için kullanılamazhale geldi. Yapılan ilk incelemede elektrikkontağından çıktığı sanılıyor. Yazık oldu.Çok güzel bir yapı olmuştu."
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