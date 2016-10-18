TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in ilk KHK'si olan 667 sayılı KHK'nin 6 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda 667 sayılı KHK'nin görüşmelerine devam edildi.
Görüşmeler sırasında, KHK'nın 5. maddesi üzerinde Hükümet adına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci imzasıyla değişiklik önergesi verildi.
Önergede, ilgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportların da genel güvenlik açısından mahsurlu görülmesi halinde, aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca iptal edilebileceği hususu yer aldı.
Önergenin gerekçesinde, 667 sayılı KHK'nin 5. maddesine, 673 sayılı KHK ile yapılan değişikliğin yansıtılmasının amaçlandığı belirtildi.
Genel Kurulda, değişiklik önergesi verilen 5. maddenin ardından KHK'nın 6. maddesinin de kabul edilmesiyle 667 sayılı KHK'nın birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
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