Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devamı amacıyla ve bölge halkının desteğiyle İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütüyle mücadeleye aralıksız bir şekilde devam edildiği kaydedildi.

Alınan istihbari bilgi sonrasında Batman ve Siirt il jandarma komutanlıkları ekiplerince, Siirt merkeze bağlı Güneşli köyü kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, "Operasyonda aralarında Mava alan sorumlusu Amed kod adlı teröristin de bulunduğu 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bölgede yapılan aramalarda teröristlere ait bir M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmatın ele geçirildiği vurgulandı.

Bölgede arazi arama faaliyetinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.