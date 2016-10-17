  1. Musul'da Irak Ordusu'na saldırı! 70 asker öldü

Operasyonun ilk gününde 6 öldü

Operasyonu kapsamında güçlerinden 6 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Operasyonun ilk gününde 6 Peşmerge öldü
Günün ilk saatlerinde başlayan Operasyonu kapsamında güçlerinin ele geçirdiği köy sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi. Operasyonda Peşmerge güçlerinden 6 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi. Operasyonla 200 kilometrekare alanda kontrolün sağlandığı duyuruldu.
Etiketler: ,
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 21:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar