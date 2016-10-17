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kimliğiyle yakalanan 'cü tutuklandı

Sakarya’da 'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve üzerinden sahte kimliği çıkan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

FBI kimliğiyle yakalanan FETÖcü tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 9 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden üzerinde sahte "" kimliğiyle yakalanan Fatih Akçay ile esnaf Emrullah Öner, astsubay Yıldıray Özoğlu, üniversite öğrencisi Numan Gürhan Sarı tutuklandı, öğretmen E.Ç, H.Ü, C.G, G.A ve imam Y.G. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde jandarma ekiplerince Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınındaki bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Fatih Akçay'ın üst aramasında sahte "FBI" kimliği bulunmuştu.

Belçika'da yaşadığı ve bu ülkedeki "Lucerna College Antwerpen"de öğretmenlik yaptığı öğrenilen zanlının sosyal medya hesaplarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen ile fotoğraflarının yer aldığı, sosyal medya hesabında ise kişisel bilgilerine "NATO'da Bilgi İşlem", "Fetullah Gülen Akademisinde Gönüllü, "samanyolufanlari.com'da yönetici" yazdığı belirlenmişti.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 21:33
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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memo memo

deccal feto nun enikleri

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evet0
hayır0
cevapla 17.10.2016 22:38
celali topuz celali topuz

fetoş ve güruhu, tamamı abd.gizli servislerin tasmalı uşağıdır...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2016 22:22
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