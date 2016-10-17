Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşte şimdi Musul'a operasyonlar başladı. Kendilerine söyledik. Şu anda Genelkurmay Başkanım Amerika'da. Muhatabıyla görüşmelerini yaptı. Bir saat kadar önce tekrar kendisiyle Amerika'dan görüştük ve ne gibi adımlar atıyoruz, bunları konuştuk. Ve kendilerine aynısını söyledik. Bakın, Türkiye'nin olmadığı bir operasyondan kusura bakmayın doğabilecek neticelerden biz sorumlu değiliz. Biz operasyonunda da olacağız, biz masada da olacağız. Bunun dışında kalmamız mümkün değil. Çünkü burada bizim için bir tarih yatıyor." dedi.

Sizler 15 Temmuz darbe girişiminin ardından davetimize icabet ederek, darbecilerin kural tanımaz zihniyetine ve arkasındaki güçlere katılımınızla en güçlü mesajı verdiniz. Siz demokrasimizde ciddi bir dayanışma sağladınız, ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye son yıllarda dünyada eşine az rastlanır türden darbe girişimlerine maruz kaldı. Milletimizin desteği ile bu darbe girişimine karşı karşı bir duruş gösterdik.FETÖ en son silaha sarıldı. Bu teröristler 15 Temmuz gecesi milletin üstüne kan yağdırdılar. Açıkcası biz böyle bir ihanete ihtimal vermiyorduk. Darbeciler milletin o gece meydana çıkacağına hiç ihtimal vermemişler. Silahlar tanklar, tüfekler milletimizi korkutmadı.Bu dünya için de önemli bir örnekti. O gece 241 şehit veren milletimiz demokrasisine sahip çıkarak tüm dünyaya örnek olacak bir destan yazdı. Yargı darbe karşısında en etkin tepki veren kurum olarak karşımıza çıktı. Yargı FETÖ'nün güdümünden çıkıp milletin eline geçti.Attığımız her adım yasalarımıza uygundur. batılı bazı dost görünenler bunlar hukuka uygun mu diyor. Hiç kusura bakmayın siz ne kadar anlıyorsanız biz de o kadar hukuktan alıyor ve ona göre adımlarımızı atıyoruz. Bize hukuk dersi verenler önce doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleştiği döneme baksınlar. OHAL için Fransa'ya baksınlar. Fransa basit bir terör olayından sonra 1 yıl OHAL ilan etti. biz basit bir terör eylemi ile karşı karşıya değiliz. Atılması gereken adımlar çok önemli.Bu ülkemizin refahı, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin ta kendisidir. OHAL dahil, hukuka aykırı davranışımız söz konusu değildir. Kanser hücresi gibi saran bu terör örgütünün kökünü kurutmakta kararlıyız.

CEZALANDIRILMALARI ŞART

Emirleri hukuktan değil, örgütten alan, vicdanını bu örgütün elebaşının vicdanına göre şekillendiren kişilerin adaleti tesis etmesi mümkün değildir. Bunların yargı faciaları nedeniyle Türkiye zorlu günler geçirdi. Milletimizin gönlünde adeta felç meydana getiren bu adalet anlayışını değiştirebilmek için bunların cezalandırılmaları şarttır. Bir daha darbe teşebbüsüne cesaret edemeyecek şekilde düzenlememiz gerekir.



KUSURA BAKMAYIN GİRERİZ!

Teörizm çok boyutlu, değişik kılıklara bürünebilen ve bazı ülkeler tarafından baskı aracı olarak kullanılan bir enstürman haline gelmiştir. Bizim terörizm karşısındaki hassasiyetimiz herkesten fazladır, herkesten farklıdır. Biz çok uzun süre sabrettik. Aylarca bizim topraklarımıza roketler atıldı.En son Gaziantep'te 56 kardeşimizi şehit ettiler. Bu insanları ziyaret ettiğimde hala tebessüm edebiliyorlar. Milletin sorumluluğunu almış birisi olarak hala durabilir misiniz bu manzara karşısında. Dedik artık duramayız ve ÖSO ile Suriye'ye girdik. Suriye'ye sınırımız 911 km. Suriye ile alakası olmayanların oraya girmesi hak, bize gelince siz oraya gidemezsiniz. Kusura bakmayın gideriz. girdik. Cerablus'tan başladık. Oradaki halk memleketine dönemeye başladı. Arkadan Rai'ye girdik, DAEŞ oradan da gitti. Şimdi bu gece itibari ile Dabık da DAEŞ'ten temizlendi. Biz Türkiye'den oraya insan götürmüyoruz. Oraların kendi insanları oraya yerleşiyor.



ABD'YE ÇOK SERT ÇIKTI

Koalisyon güçleri olarak siz Münbiç'te bana söz verdiniz. PYD ve YPG birer terör örgütüdür, oraya girmeyecek dediniz. Verdiğiniz sözü tutun. Oranın yüzde 95'i Araptır. Ama sözlerini tutmadılar biz de gereğini yaptık. Bu sabah bile bu mesaj iletildi. Eğer orayı PYD ve YPG'den temizlemezseniz sizinle ortaklığımız biter. Stratejik iki ortağız, siz bizimle hareket etmeyeceksin, terör örgütüyle hareket edeceksin. Hukuk çiğneniyor, uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor.

MUSUL YORUMU: BİZ SORUMLU DEĞİLİZ

Şimdi diyorlar ki 'Türkiye Musul'a girmesin'. Nasıl girmeyim. Hiç ilgi alakası olmayan girmiyor. Neymiş Bağdat 'Gel' demiş. 14-15 sene önce Saddam 'gel' mi dedi, orada kan gövdeyi nasıl götürdü? Kendilerine söyledik. Genelkurmay Başkanım ABD'de. Görüşmelerini yaptı. Ne gibi adımlar atıyoruz, görüştük. Kendilerine aynısını söyledik. Türkiye'nin olmadığı bir operasyonda doğa bilecek neticelerden biz sorumlu değiliz. Biz operasyonda da, masada da olacağız. Orada kardeşlerimiz var, akrabalarımız var. Bizim burada kesinlikle duyarsız olmamız mümkün değil.



BAŞİKA'DAN ÇIKMAYACAĞIZ

Kimse bizden Başika'dan çıkmamızı beklemesin. Biz oradayız ve DEAŞ'a karşı her türlü operasyonları yaptık. Terör örgütlerini el verişli araç olarak gören ülkeleri ikaz ediyoruz. Terör örgütleri bumerang gibidir. Eninde sonunda kendini kullananı gelir vurur.

AB terör örgütlerine yardım toplama yollarını nasıl açıyor? PKK'yı 35 yılda 7-8 kere sıfırladık ama öldürülen her teröristin yerine Suriye ve Irak'tan yeni teröristler yollanıyor.



TÜRKİYE'NİN OPERASYON DIŞINDA TUTULMASININ SEBEBİ...

DAEŞ bahane edilerek Suriye ve Irak 63 ülkenin katıldığı operasyonlarla büyük bir yıkımka maruz kalıyor. Biz Cerablus operasyonunu başlattıktan sonra görüldü ki DAEŞ'in yok edilmesi için Suriye'nin yakılıp, yıkılmasına gerek yokmuş. Eğer biz el ele verirsek çok da büyük olmayan önlemlerle bu işi başarabiliriz. Ülkemizin Musul Operasyonu dışında tutulmasının sebebi Türkiye'nin orada mezhep çatışmasının önüne geçeceği bilindiği için. Bu yüzden bizi operasyon dışında tutuluyoruz. Kusura bakmasınlar biz yeni mezhep çatışmalarına evet diyemeyiz.