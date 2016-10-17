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Büyükanıt ve Özkök dinlenecek

Büyükanıt ve Özkök dinlenecek
15 Temmuz girişiminin ardından Meclis'te kurulan araştırma komisyonu bu hafta önemli isimleri ye başlayacak. Bu kapsamda emekli iki eski Genelkurmay Başkanı ve komisyonda dinlenecek. Hilmi Özkök 19 Ekim Çarşamba günü, Yaşar Büyükanıt ise 20 Ekim Perşembe günü komisyona bilgi verecek.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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