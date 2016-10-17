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Adını duyan koştu

i , ’da bir ’de hayranlarıyla buluşmak istedi. çıkınca etkinlik iptal edildi

Adını duyan koştu
Türkiye'nin en ünlü yayıncılarından biri olan , 'nın en işlek AVM'lerinden birinde hayranlarıyla bir buluşma düzenledi. Ancak AVM'ye 10 bine yakın insan hücum edince izdiham çıktı. Güvenlik yetersiz kalınca da devreye polis girdi. Alışveriş merkezinde neredeyse adım atacak yer kalmadı. Bunun üzerine 18 yaşındaki internet yıldızı, Facebook sayfasında kimsenin zarar görmemesi için buluşmayı iptal ettiğini açıkladığı bir video yayınladı. Bu video da 60 binin üzerinde seyredildi. Antalyalı Youtuber Enes Batur 'New Day New Game' adını verdiği eğlenceli videolardan oluşan YouTube sayfasıyla tanınıyor. Genç komedyenin YouTube'da 2 milyonun üzerinde takipçisi var.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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