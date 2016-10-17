Adını duyan koştu

Türkiye'ninen ünlü YouTubeyayıncılarından biriolan Enes Batur, Ankara'nınen işlek AVM'lerindenbirinde hayranlarıylabir buluşma düzenledi.Ancak AVM'ye 10 bineyakın insan hücumedince izdiham çıktı.Güvenlik yetersiz kalıncada devreye polis girdi.Alışveriş merkezindeneredeyse adım atacakyer kalmadı. Bununüzerine 18 yaşındakiinternet yıldızı, Facebooksayfasında kimseninzarar görmemesi içinbuluşmayı iptal ettiğiniaçıkladığı bir videoyayınladı. Bu video da 60binin üzerinde seyredildi.Antalyalı Youtuber EnesBatur 'New Day NewGame' adını verdiğieğlenceli videolardanoluşan YouTubesayfasıyla tanınıyor.Genç komedyeninYouTube'da 2 milyonunüzerinde takipçisi var.
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