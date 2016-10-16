Dünyanın vicdanı yok

2011 yılından itibaren Suriyeli sığınmacıların her türlü barınma, yemek, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını kurduğu birçok kampta karşılayan Türkiye, diğer ülkelerden destek gelmemesine rağmen 5 yıldır sığınmacılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ankara'daki son bilgilere göre, 5 yılda Suriyelilere devletin kendi imkanlarıyla toplam 12,5 milyar dolarlık harcama yapıldı. Türkiye'nin tüm dünyayı şaşkına çeviren bu yardımlarına karşılık, BM başta olmak üzere yurt dışından gelen yardım miktarı ise 512 milyon dolarda kaldı. BM, yüzbinlece kişinin öldüğü Suriye'ye uzaktan bakma konusunda da hala ısrarlı.
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