Kaynak, Kahramanmaraş yatırımlarının değerlendirilmesi istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Cerablus'tan başlamak üzere 54. gününde devam ettiğini bildirdi.

Harekatın özelliğinin dünyanın meşru kabul ettiği Özgür Suriye Ordusu ve bütün dünyanın kabul ettiği Suriye Geçici Hükümetini bulunması olduğunu ifade eden Kaynak, Özgür Suriye Ordusu'nun önde saha operasyonları yaptığını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de onlara destek verdiğini belirtti.

Hedefin Fırat'ın batısında Türkiye'ye tehdit teşkil eden bölgeyi teröristten arındırmak olduğunu vurgulayan Kaynak, bugün bin kilometreyi aştıklarını, insanlık dramı yaşanan Halep'e ulaşım için çok önemli olan El Bab'a ve Mümbiç'e kadar gitme hedefinin bulunduğunu, bu yol üzerinde de Dabık yerleşim yeri bulunduğuna değindi.

Dabık'ın tarihsel serüvenine dikkat çeken Kaynak, şöyle devam etti:

"Bundan 500 yüz yıl önce bizim ecdadımız büyük Osmanlı Padişahı Yavuz Selim'in Mercidabık Savaşı'nı yaptığı yer. Fakat Dabık'a, DEAŞ terör örgütünce özel bir kutsiyet atfediyorlardı. 'Asla Dabık'a girilemez, çıkılamaz kıyamet savaşı çıkabilir' gibi çok sansasyon yapıyorlardı. Allah'a hamdolsun Dabık şuanda Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol edilir hale geldi. Şimdi El-Bab ve Halep'e koridorunun açılması inşallah sağlanacaktır."

"Şİİ SÜNNİ SAVAŞINI ATEŞLENİR"

Kaynak, Musul operasyonuna ilişkin de değerlendirmede bulunarak, Musul'un 1 milyondan fazla insanın yaşadığı bir yerleşim yeri olduğunu, Türkmen, Sünni ve Şii nüfusun bulunduğunu, Musul'un çok uzunca bir süre bütün etrafı ile beraber DEAŞ terör örgütü tarafından işgal edilmiş olduğuna dikkati çekti.

Başika'da Irak hükümetinin isteği ve daveti üzerine Türkiye'nin DEAŞ'a karşı yerel unsurları eğitmek üzere bir askeri kamp kurulduğunu anımsatan Kaynak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Musul'da yapılmak istenen hadise şu, Musul'da bir mevcut yapı var. Dünya DEAŞ ile nasıl yanlış bir strateji kurmuşsa şimdi Eş-Şabi gibi yanlış bir strateji kuruluyor. Orada Şii milisler oluşturulmuş vaziyette adları Eş Şabi. Türkiye'nin tezi şu eğer buraya Şii unsurlarla girerseniz, Sünni unsurlarla çatıştırırsınız. Zaten 1400 yıldan beri süre gelen Şii, Sünni savaşını ateşlenir alevlenir devam eder. Burada insanlık dramları yaşanır, soykırım olur. İnsanlık kırımı olur. Burada Türkiye'nin amaçladığı hadise budur."

Kaynak, Musul'da yapılan operasyonun aldığı bilgiler çerçevesinde mahiyetinin, Musul'a yakın mesafeden obüs topları ile Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın operasyonunun başladığı, bugün hava harekatına da başladığı şeklinde olduğunu bildirdi.

Musul operasyonunda yapılacak en büyük hatanın "Eş-Şabi gibi Şii milislere dayanarak böylece bir mezhep savaşının fitilini Musul'da ateşlemektir" diyen Kaynak, Irak'ın talebi üzerine bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevinin sonuna kadar orada kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Musul'da koalisyon kuvvetleriyle birlikte var olmak istediklerini ifade eden Kaynak, asıl varolma istemelerinden öte başta da eğittikleri yerel birliklerin varolduğunu, ancak böylece Sünni-Şii savaşının ateşlenmesine engel olabileceklerine değindi.

TÜRKİYE'YE AFAD EĞİTİM MERKEZLERİ GELİYOR

Kaynak, AFAD Eğitim Merkezi Müdahale Birliğinin Türkiye'de biri İstanbul ve Kahramanmaraş olmak üzere iki yere yapılacağını dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta AFAD Eğitim Merkezi Müdahale Birliği ve İl Müdürlüğü yapacaklarını belirten Kaynak, "Bu eğitim merkezinin bir tanesi şuanda projesi tamamlandı. İstanbul'da yapacağız, ikincisini de Kahramanmaraş'a yapacağız. Burada arama kurtarma eğitimi yapılabilecek. Özel havuzlarda sel ile karşıya karşıya kalındığında neler yapılacağı, Allah saklasın afette depremde nasıl mücadele edilecek bunların hepsinin özel teknik çalışmaları var." dedi.

AFAD Merkezinde bir arama kurtarma makineleriyle diğer teçhizatlarıyla kuvvetli bir merkez oluşturacaklarını vurgulayan Kaynak, Allah'tan afeti hiçbir yere vermemesini dileyerek, yakın civardaki afetlere ilk müdahalelerin buradan yapılabileceğini ifade etti.

Hem eğitim merkezi hemde acil müdahale birliklerinin merkezini buralarda oluşturacaklarına dikkat çeken Kaynak, bundan sonra AFAD İl Müdürlüklerinin yanlarına çok amaçlı bir salon yaparak arama kurtarma faaliyetlerine çok hevesli gençlerin orada gönüllü amatör bir ruhla eğitim almalarını sağlamak istediklerine işaret etti.

Kahramanmaraş'ın bir tugay birliğine ev sahipliği yapacağına belirten Kaynak, "Bu tuğay merkezi olacak Kahramanmaraş ama zamanlamasını Milli Savunma Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri sürdürüyor. Bu Kahramanmaraş'a herkesin hayal ettiği bir kazanım olarak geçecektir." diye konuştu.

Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Uğur Dilipak, Nursel Reyhanlıoğlu, İlker Çitil, İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, kaymakamlar, belediye başkanları, resmi daire müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.