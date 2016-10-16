Bilim adamları zayıflamak isteyenlere aşık olmalarını önerdi. İtalya'da yapılan bir araştırma aşkın kişinin kimyasını değiştirdiğini, bunun da psikolojik açlığın doyurulmasına ve iştahın kapanmasına neden olduğunu gösterdi. Antalya'da yaşayan 23 yaşındaki Servet Serbest de aşkla zayıfladı. Serbest, 11 yaşındayken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hızla kilo almaya başladı. Bu durum üniversite yıllarına kadar devam etti. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alan genç, 130 kiloya kadar çıktı. Kilolarla birlikte hastalıklar da geldi. Şeker ve tansiyon problemi yaşayan Servet Serbest iyice içine kapandı. Hoşlandığı kız da "Çok iyi bir insansın ama kilolusun" deyince radikal bir karar aldı. Önce diyete başladı ardından düzenli olarak yürüyüş yaptı. 7 ayda tam 45 kilo verdi. Zayıflamaya bir günde karar verdiğini söyleyen Serbest "Aşık olduğum kız bana gerçekleri göstermiş oldu. Zayıflamak isteyenler tavsiyem önce iradelerine sahip çıksınlar. Kendimi daha özgüvenli hissediyorum. Artık kızlar beni yakışıklı buluyor. Athena Gökhan'a benzetiyorlar" dedi.



Aykut SONCU