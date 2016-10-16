Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, Chicago'daki ofisinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Amerikalı Müslümanlar olarak dünyanın her bölgesindeki gelişmeleri yakından izlediklerini dile getiren Cemal, DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'un kurtarılmasının ve DEAŞ'ın olduğu her bölgede yenilgiye uğratılmasının kendilerini son derece sevindireceğini bildirdi.

Cemal, sivil ölümlerin yaşanmaması için Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun büyük hassasiyetle yürütülmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Irak hükümetinin Musul konusunda çifte standarta dayalı bir yaklaşım yürüttüğünü ve bundan endişe duyduklarını kaydeden Cemal, mevcut koalisyon ile sahada aktif şekilde DEAŞ ile mücadele eden Türkiye'nin Musul'u kurtarma operasyonunda da yer alması gerektiğini vurguladı. Cemal, "Irak hükümeti tarafından Türkiye'ye yapılmak istenen bu ayrımcılık kabul edilemez." diye konuştu.

Irak hükümetinin, Musul'u kurtarma operasyonuna Türkiye'nin destek vermesine neden itiraz ettiğini merak ettiklerini belirten Cemal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden Irak hükümeti daha önce DEAŞ'tan korunmak için yardım talep ettiği Türkiye'nin desteğini bölgenin temizlenmesi sırasında istemiyor? Neden Müslüman olmayan ülkeler bile Musul'daki DEAŞ ile mücadelede yer alabilirken Türkiye bu mücadeleyi destekleyemiyor? Farklı görüş ve konumdaki ülkelerin DEAŞ ile mücadele için Musul'a girdiği bu süreçte Türkiye de yer almak zorundadır."

Irak merkezi yönetiminin, DEAŞ'ın Musul'dan çıkarılması ve bölgenin temizlenmesi aşamasında Türkiye'yi sahada istememesinin masum insanlara yönelik bir katliam ihtimalini akıllara getirdiğini ifade eden Cemal, "Musul'u DEAŞ'tan kurtaracak koalisyonda, sivil ve masum insanları katliamdan koruyacak güvenebileceğimiz bir güce ihtiyaç var. Bu nedenle Türkiye'nin Musul'a girmesini tamamıyla destekliyoruz. Bu konuda Irak'ın üslendiği sorumsuz hükümet rolü bizi endişelendiriyor." dedi.

Türkiye gibi Müslüman bir ülkenin de diğer ülkelerle bölgede bulunarak dengeyi sağlaması gerektiğini dile getiren Cemal, Musul'un mezhepler konusundaki "kırılgan ve yaralı" yapısını hatırlatarak, Irak hükümetine, bölgede olası mezhep çatışmasına izi vermemesi uyarısında bulundu.