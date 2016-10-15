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Yıldırım’dan mazot müjdesi

Yıldırım’dan mazot müjdesi
Başbakan Binali Yıldırım'dan çiftçiye müjdeli haber geldi. İzmir Ödemiş'te Tarım Lansmanı ve Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'nde konuşan "Gübre tarımda maliyeti en fazla arttıran unsur. İkinci ne, mazot. Gübreyle ilgili söyledim yüzde 23 indirim sağlandı. Mazotta da şimdi bir karar verdik. Çiftçinin kullandığı mazotun yarısı kendinden yarısı bizden" dedi. Yıldırım, şöyle konuştu: Et ihtiyacını karşılayacağım diye bu kadar zengin toprakları olan bir ülkenin, sürekli ithalat yapması akıllı bir iş değil. Onun için 25 ilimizde mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri oluşturuyoruz...
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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