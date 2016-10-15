İstanbul Kadıköy'de Eylül ayı sonunda lüks otomobil satışı yapan galerinin sahibi M.G. topladığı araç satış vekaletleri ile kendisine bırakılan araçları yarı fiyatına satarak ortadan kayboldu. M.G.'nin mağduru olan bazı kişiler dolandırıcılığın boyutunun 2-3 milyon olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, galericiyi İstanbul'da gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. M.G.'nin dolandırıcılık iddialarını kabul etmediği ifadesinin ikmalen savcılığa gönderileceği öğrenildi. Öte yandan M.G. ile polise gelen evrakta şikayetçi olarak sadece bir mağdur olduğu belirtildi.
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