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Kağızman’da Nobel sevinci

Nobel Edebiyat Ödülü ünlü Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Kars Kağızman kökenli Bob Dylan'a verildi. Ünlü müzisyenin ödüle layık görülmesi, ilçede büyük sevinçle karşılandı. Dernek Başkanı Nurullah Karaca, "Büyük gurur duyduk. Sivil toplum kuruluşu ve Kağızman halkı olarak hemşehrimizi ilçemize davet ediyoruz." dedi.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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