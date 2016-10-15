Firari amiral peruk takarak gizlenmiş

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen ve İzmir'de yakalanan Tuğamiral İrfan Arabacı'nın, kimliğini gizlemek için peruk taktığı ve zorunlu kalmadıkça evden çıkmadığı, ayrıca yurt dışına kaçmak için uygun ortam aradığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, soruşturmanın kilit isimleri arasında yer alan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan ve dün İzmir'de gözaltına alınan firari amiral İrfan Arabacı'nın İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Plan ve Teşkilat Daire Başkanlığında görev yapan, TSK'dan ihraç edilen Tuğamiral Arabacı, Ankara Terörle Mücadele Şubesinden gelen ekibe teslim edildi.



"3 ADRESE OPERASYON"

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturmanın firari amirali Arabacı'nın, İzmir'de yakalanmasına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

Firari amiralin İzmir'de saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlatan İzmir polisi, Arabacı'nın kardeşi Mehmet Şakir Enseren'in daha önce mahkeme kararıyla soyadını değiştirdiğini tespit etti.



İncelemelerini bu yönde sürdüren polis, Mehmet Şakir Enseren ile oğlu Burak Enseren'in yaklaşık 2 ay önce Bornova ilçesinde bir sitede iki daire, Buca ilçesinde ise bir daire kiraladığını belirledi.

Bu adreslere yönelik takip başlatan polis, baba ile oğul Enseren'i Bornova'daki evlerinde gözaltına alırken, Buca ilçesindeki eve yapılan baskında ise İrfan Arabacı yakalandı.





"PERUK TAKIP SOKAĞA ÇIKMIŞ"

Uzun sakalı ile dikkati çeken Arabacı'nın bir süredir Buca'daki evde saklandığı, zorunlu olmadıkça evden çıkmadığı, kimliğini gizlemek için de evde ele geçirilen perukları takarak sokağa çıktığı belirlendi. Firari amiralin, yurt dışına kaçmak için hazırlıklı olduğu ve uygun ortam beklediği bildirildi.

Evleri üzerlerine kiralayan Mehmet Şakir Enseren ile oğlu Burak Enseren'in aidat ve kiraları düzenli ödeyerek çevrenin dikkatini çekmemeye çalıştıkları saptandı.