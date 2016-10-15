Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ınbaşörtüsü konusundaki yorumuyla, "Başörtülü Müslüman kadının 'Fransız' kadını olabilmesinin şarta bağlanması, kadının özgür iradesine, temel hak ve özgürlüklere aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Çelik, Twitter hesabında, Hollande'ın Le Monde gazetesine verdiği mülakatlardan oluşan kitapta bulunan "Müslüman kadına kendini gerçekleştirme imkanı sağlarsak, başörtüsünden özgürleşecek ve isterse dindar kalarak bir Fransız kadını olacak" ifadelerine yer verdi.

"Hollande'a atfedilen bu cümlelerin, Avrupa'da yaygınlaşan İslamofobi'ye somut örnek teşkil ettiğini" belirten Çelik, "kendini gerçekleştirme" ve "özgürleşme" gibi kavramlara dayanarak, ilericilik adına takınılan bu tutumun "liberal İslamofobik" bir yaklaşım olduğunu vurguladı.