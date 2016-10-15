  1. Başbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
  2. Emine Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya geldi

Bakan Çelik'ten 'a 'başörtüsü' yanıtı

AB Bakanı Çelik, Cumhurbaşkanı 'ın başörtüsü konusundaki yorumunun temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu söyledi.

Bakan Çelikten Hollandea başörtüsü yanıtı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci , Cumhurbaşkanı François 'ınbaşörtüsü konusundaki yorumuyla, "Başörtülü Müslüman kadının 'Fransız' kadını olabilmesinin şarta bağlanması, kadının özgür iradesine, temel hak ve özgürlüklere aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Çelik, Twitter hesabında, Hollande'ın Le Monde gazetesine verdiği mülakatlardan oluşan kitapta bulunan "Müslüman kadına kendini gerçekleştirme imkanı sağlarsak, başörtüsünden özgürleşecek ve isterse dindar kalarak bir Fransız kadını olacak" ifadelerine yer verdi.

"Hollande'a atfedilen bu cümlelerin, Avrupa'da yaygınlaşan İslamofobi'ye somut örnek teşkil ettiğini" belirten Çelik, "kendini gerçekleştirme" ve "özgürleşme" gibi kavramlara dayanarak, ilericilik adına takınılan bu tutumun "liberal İslamofobik" bir yaklaşım olduğunu vurguladı.
Etiketler: , , ,
  • 15 Ekim 2016, Cumartesi 18:58
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar