  1. Yüzsüzlüğün tapusu
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İşte o cezanın gerekçesi!

İşte o cezanın gerekçesi!
Rüzgar Çetin tahlliye oldu tartışmalar bitmedi. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Çetin'in tarafların şikayetlerinden vazgeçmesi ve yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildiği açıklandı. Ancak yurt dışına çıkışı yasaklandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi yönetmen Sinan Çetin'in oğlu hakkında verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçesini açıkladı. Kararda kaza anında Çetin'in alkollü olduğu, araç kullanabilecek durumda olmamasına rağmen hız limitini aştığı, şerit ihlali yaptığı vurgulandı. 'in neden tahliye edildiği anlatıldı. Karara şerh koyan Mahkeme Başkanı ise Rüzgar Çetin'in 15 yıl hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtmişti.
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