İşte o cezanın gerekçesi!

Rüzgar Çetin tahlliye oldu tartışmalar bitmedi. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Çetin'in tarafların şikayetlerinden vazgeçmesi ve yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildiği açıklandı. Ancak yurt dışına çıkışı yasaklandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi yönetmen Sinan Çetin'in oğlu hakkında verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçesini açıkladı. Kararda kaza anında Çetin'in alkollüolduğu, araç kullanabilecekdurumda olmamasına rağmenhız limitini aştığı, şeritihlali yaptığı vurgulandı. Rüzgar Çetin'in neden tahliye edildiği anlatıldı. Karara şerh koyan Mahkeme Başkanı ise Rüzgar Çetin'in 15 yıl hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtmişti.
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