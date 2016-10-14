FETÖ soruşturmaları kapsamında Fuat Avni'ye bilgi aktardığı iddaisıyla gözaltına alınıp tutuklanan Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit , devletin gizli bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi'nde görevli mühendisler aracılığıyla sağlandığını açıkladı. Koçyiğit, MİT 'in Emniyet İstihbarat Dairesi'ne gönderdiği FETÖ üyelerinin isimnlerinin bulunduğu 20 bin kişilik isim listesini İstihbarat Daire Başkanlığı'nda (İDB) görevli mühendislerden aldığını itiraf etti. Koçyiğit, Emniyet İstihbarat Dairesi'ndeki bilgileri kendisine gönderen mühendislerle ByLock üzerinden haberleştiğini söyledi.Başarısız darbe girişimi sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalanan Koçyiğit, Ankara Cunhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunda önemli bilgiler verdi. Milliyet'in haberine göre Koçyiğit, ifadesinde özetle şöyle dedi:

FETÖ dershanesi: Üniversite aşamasında Gülen Cemaati diye o zamanlar tanıdığım yapıyla tanıştım. Dershanelerine gittim. Başarılı bir öğrenciydim. Dersanede ücretsiz okudum. Sonrasında üniversite sınavında Niğde birincisi olarak Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi'ni 1997'de kazandım.

Örgüt evleri: Ankara'da arkadaşlarla ev tutmuştuk. Ama zaman zaman bu yapının evlerine gidip orada "abi" diye hitap ettiğimiz bizden büyük kişiler Said-i Nursi ve Gülen'in kitaplarını okuyup izah ediyorlardı. 2003'te Polis Akademsi'nde yüksek lisansa başlamıştım. 2009'da 3 yıllığına ABD'ye gittim. ABD'de Yasin isimli, bu yapıyla irtibatlı bir şahısla ara ara görüşüyordum. 2012'de Türkiye'ye döneceğim zaman Yasin 'Benim selamımla birisi seni arayacak' dedi.

Selamla arandım: 2012 yaz aylarında Türkiye'ye geldim. Ankara'ya yerleştim. 2004'te başladığım Başbakanlık uzmanlığı görevime kaldığım yerden devam ettim. Bir gün Yasin'in selamı ile birisi aradı. Kendisi ile buluştuk. Bana kendisinin Selman olduğunu söyledi. Bana, Gülen yapılanması adına teknik ve bilgi işlemdeki mühendislerin işlerini takip görevi verdi. Selman ile toplam 10-12 kez görüştük. Yaptığım işlerle ilgili birtakım tavsiye ve talimatlarda bulunuyordu.

ByLock kullandık: Ben, Selman abinin bana verdiği talimat doğrultusunda Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nda (İDB) çalışan Burak isimli şahısla irtibat kurup aldığımız talimatları yerine getirmeye başladık. Biz mühendislerle ByLock isimli program üzerinden yazışıyorduk. Daha sonra da Eagle ve Tango isimli programları kullandık. Bu 3 programın da özelliği yapılan yazışmaları 3 gün içinde otomatik olarak imha ediyordu.

İstihbarat'taki mühendisler: Sonradan anladığım kadarıyla beni İstihbarat Daire'deki teknik işlerde bu şekilde görevlendirilmemin nedeni hükümetin ve cemaatin arasının açılacağı, bu dönemde İDB'den veri almanın personel alt yapısını oluşturmaktı. Selman abi ile son görüşmemizde yanında kendisini Selahattin diye tanıtan birisi daha vardı. Kendisinin Ankara'daki görevinin sona erdiğini ve Selahattin isimli kişi ile işi yürüteceğimizi söyledi. Emniyet istihbaratta Hayrettin kod Haşim T., Bekir kod Burak A., Bülent kod, Ömer kod Özkan, Mahmut kod Akif G. ile tanıştık, görüştük.

EVLERDE GİZLİ BİLGİ TESLİMİ

USB getiriyorlardı: İstihbarat Daire'de mühendislerden Nusret Ş. bizimle irtibatlıydı. 2013'de İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nın yönetiminin değişmesinden sonra bizde bir bocalama oldu. Örgütün İDB'den veriye ihtiyacı vardı. Ben Selahattin abinin talimatıyla mühendislerden İDB'deki işimize yarayacak verileri getirmelerini istedim. Mühendislerden Burak ve Haşim verileri getirmeye başladı. Verileri USB veya hard diskte getiriyorlardı. Evlerinde veya dışarıda teslim ediyorlardı.

MİT'in listesi çalındı: Bana iletilen verileri Furkan kod adlı kişiye veriyordum. Bu verileri ne yaptığını bilmiyorum. Mahmut O. adlı İDB'nin Z Şubesinde çalışan personelin Y Şubesinde görevlendirilmesini istiyorduk. Çünkü Mahmut O. bize çalışıyordu. MİT'in İstihbarat Dairesi'ne bildirdiği 20 bin kişilik PDY'ye ilişkin listeyi de İDB'den temin ettik. Burak A. e-mail ile gönderdi. İnternete genellikle 'vın' üzerinden bağlantı yapıyorduk.

Fuat Avni yurtdışında: Fuat Avni kullanıcı adıyla Twitter profili olduğum ifade edilmiş ise de bu doğru değil. Profili kullananlar yurt dışında yaşayan 8-10 kişilik bir gruptur.

30 bin Tango kullanıcısı: En son kullandığımız haberleşme programı Tango idi. 30 bin kişi örgüt elemanı kullanıyordu. 15 Temmuz'u evimde geçirdim. Ertesi gün dışarı çıkmıştım. O zaman telefonumu çöpe attım. Pazartesi günü itibariyle Başbakanlık'taki görevine döndüm.

Talimat aldım: İstihbarat Daire'den temin ettiğim bilgilerin devletin gizli bilgileri olduğunu biliyordum. Bu nedenle devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin suçunu kabul ediyorum. FETÖ yapılanmasının suç örgütü olduğunu bilmiyordum. Yaptığım işleri Selman ve Selahattin abilerin talimatı ile yaptım.