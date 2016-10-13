Org. Akar ÖKHÜ-2'de inceleme yaptı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, dün Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın komutasının sağlandığı merkezde incelemelerde bulundu.
Faaliyetleri yerinde görmek için ÖKHÜ-2 Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Temel ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da aralarında bulunduğu yetkililerden brifing aldı.
Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın icrasında büyük bir kahramanlık ve özveriyle görevlerini ifa eden personeli tebrik etti.
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AKAR paşam ALLAH sana ve mehmetçiğine kolaylıklar versin .dualarımız sizinle
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