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Org. Akar ÖKHÜ-2'de inceleme yaptı

Orgeneral , Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki faaliyetleri yerinde inceledi.

Org. Akar ÖKHÜ-2de inceleme yaptı
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, dün Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın komutasının sağlandığı merkezde incelemelerde bulundu.

Faaliyetleri yerinde görmek için ÖKHÜ-2 Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Temel ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da aralarında bulunduğu yetkililerden brifing aldı.

Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın icrasında büyük bir kahramanlık ve özveriyle görevlerini ifa eden personeli tebrik etti.

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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 18:10
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#246;mer ömer

AKAR paşam ALLAH sana ve mehmetçiğine kolaylıklar versin .dualarımız sizinle

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cevapla 13.10.2016 19:05
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