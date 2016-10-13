MİT Teknik İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevine, MİT 1. İstihbarat Müsteşar Yardımcısı getirildi.

Bir süre önce emeklilik nedeniyle boşalan Teknik İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı kadrosuna yapılan bu atamanın rutin bir uygulama olmasına rağmen önem arz ettiği öğrenildi.

Teknik İstihbaratın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede kritik rol oynayan ByLock uygulamasını deşifre ettiği, bağlı olduğu müsteşar yardımcılığının da önemli görevler üstlendiği öğrenildi.