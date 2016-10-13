Diyarbakır'da gece saat 23.40 sıralarında polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında HDP ve DBP'nin il ve merkez 4 ilçe binasında arama yapmaya başladı.Mahkemeden alınan arama kararı ile parti binalarında eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, aramalar sırasında avukatlar ile milletvekillerinin de hazır bulunduğunu söyledi.

55 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Diyarbakır Polisi, 2 gün önce de aralarında iki partinin il ve ilçe eş başkanları ile yöneticilerinin bulunduğu 55 kişiyi gözaltına almıştı.

HEDEF PKK'NIN ŞEHİR YAPILANMASI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "PKK'nın şehir ve gençlik yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da önceki gece İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, önceden belirlenen adreslerle HDP ve DBP'nin il ve ilçe başkanlıklarında da arama yapıldı. Aramanın ardından aralarında iki partinin yöneticilerinin de olduğu 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Aynı gün Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ise, bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Metin Besi'nin de olduğu 7 kişi gözaltına alındı.