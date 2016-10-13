Diş işleri imamı

Her şey bir fotoğrafla başladı! Basketbolcu Enes Kanter, eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile poz verip Twitter'da paylaştı. Altına da "FETÖ kardeşliği" yazdı. Öz ise "Kaçan göçen yok" diye yorum yaptı.
Diş doktoru olan Baştan, FETÖ elebaşı ile ilgili soruları "Tanımam.Bilmem" diye cevapladı. Ancak Gülen'in doktoru Kudret Ünal ve günlük işlerini yapan Salih Dinçer'le sık sık telefonda görüştüğü anlaşıldı.
Ancak bu sözünden kısa süre sonra Kara ile Gürcistan'a kaçtı! Polis de fotoğrafın çekildiği yeri araştırdı. Üsküdar Çengelköy'deki Özel Vizyonnet Diş Kliniği'ne ulaştı. Patron Ali İlker Baştan gözaltına alındı.
Hatta defalarca Amerika'ya gidip geldiği, Gülen'in "özel diş doktoru" olduğu ortaya çıktı. Kliniğin de FETÖ tarafından üs gibi kullanıldığı açıklandı. Baştan ile eşi ve ortağı olan Dr. Esma Kuriş Baştan tutuklandı.
OPERASYON BU KAREYLE BAŞLADI
İşte bu fotoğraftan yola çıkan polis, önce mekanın bir klinik olduğunu belirledi. Sonra Dr. Ali İlker Baştan'ın, Gülen'in özel dişçisi olduğunu tespit etti. Gerisi ise çorap söküğü gibi geldi...
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