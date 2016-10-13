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109 'dan ihraç edildi

'dan yapılan açıklamada, 109 in 'dan ihraç edildiği bildirildi.

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, 109 subay meslekten çıkarılarak, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın başkanlığında Askeri Hakimler Komisyonu toplandı. Askeri Hakimler Komisyonu kararıyla 109 Askeri Hakim Subay meslekten çıkarılarak, Türk silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesildiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişikleri kesilenlerin Genelkurmay Başkanlığı eski Adli Müşaviri Hayrettin Kaldırımcı, Hava Kuvvetleri eski Adli Müşaviri Hava Hakim Yarbay Bedrettin Özgür, 1 yarbay, 1 binbaşı,3 yüzbaşı, üsteğmenler ve teğmenler olduğu belirtildi. 10 askeri hakim hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

15 Temmuz öncesi 468 olan askeri hakim subay sayısının son ihraçlarla 209 olduğu belirtildi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 13:18
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